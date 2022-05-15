Берлин, 15 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В ФРГ для экономии топлива временно ограничат скорость на автобанах. К такому решению пришли министры окружающей среды федеральных земель страны, передает 15 мая Das Erste.

Безопасность в Германии

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Подобное ограничение вводится впервые. До какого именно значения снизят скоростной порог, не уточняется.

Согласно тексту итогового документа, это будет «недорогой, быстро реализуемой и эффективной мерой» для сокращения потребления топлива и снижения зависимости от импорта в кратчайшие сроки, передает RT.