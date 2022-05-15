Москва, , 08:57 — REGNUM Завершён отбор участников и членов жюри Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Константин Сомов. Портрет С. В. Рахманинова. 1925

Отбор на конкурс прошли 25 пианистов, 24 дирижёра и 12 композиторов из России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура и Бразилии. Некоторые из этих музыкантов уже успели стать лауреатами других музыкальных конкурсов.

Конкурс для пианистов и дирижёров будет состоять из трёх очных туров. Лучшие композиторы будут определены по итогам очного тура из двух этапов.

Состав жюри дирижёрской номинации возглавил Валерий Гергиев. Председателями жюри конкурса для пианистов и композиторов стали Денис Мацуев и Александр Чайковский соответственно.

Международный конкурс им. Рахманинова учреждён в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева. В 2022 году финальная часть конкурса пройдёт с 14 по 27 июня на сценах Московской консерватории, Концертного зала им. П. И. Чайковского и Концертного зала им. С. В. Рахманинова.