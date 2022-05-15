Белгород, 15 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Обстрелу с территории Украины подвергся поселок Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом 15 мая сообщил губернатор регион Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков уточнил, что в результате обстрела с украинской стороны получил осколочное ранение один мирный житель, которому окажут всю необходимую медицинскую помощь. При этом губернатор регион пообещал позднее уточнить информацию об обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Соединенные Штаты выступают за ограничение применения Россией таких стратегических видов вооружений, как подводные ядерные аппараты «Посейдон» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».