Могадишо, 15 мая 2022, 08:54 — REGNUM Комендантский час в Могадишо объявила полиция Сомали в преддверии президентских выборов. Об этом 15 мая передает Anadolu Agency.
Передвижение людей и движение транспорта будут запрещены. Комендантский час продлится до 6:00 16 мая. Силы Временной миссии Африканского союза в Сомали будут обеспечивать безопасность места проведения выборов.
Голосование пройдет в международном аэропорту Аден-Адде. Президента выберут 329 депутатов верхней и нижней палаты парламента.