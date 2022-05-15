Могадишо, 15 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Комендантский час в Могадишо объявила полиция Сомали в преддверии президентских выборов. Об этом 15 мая передает Anadolu Agency.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

Передвижение людей и движение транспорта будут запрещены. Комендантский час продлится до 6:00 16 мая. Силы Временной миссии Африканского союза в Сомали будут обеспечивать безопасность места проведения выборов.

Голосование пройдет в международном аэропорту Аден-Адде. Президента выберут 329 депутатов верхней и нижней палаты парламента.