Ирбит, Свердловская область, 15 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Свердловской области 43-летний мужчина не справился с управлением автомобилем и погиб. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального Управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 14 мая в Ирбитском районе. По предварительным данным, водитель машины «Форд Мондео» ехал с большой скоростью. В результате он съехал с дороги, врезался в деревья и опрокинулся.

Мужчина погиб на месте. Проводится расследование. Уже установлено, что житель Ирбита не был пристёгнут ремнём безопасности.