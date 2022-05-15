Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Соединенные Штаты выступают за ограничение применения Россией таких стратегических видов вооружений, как подводные ядерные аппараты «Посейдон» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Об этом 15 мая рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live».

Анатолий Антонов Mil.ru

«США очень не нравится ракета «Сармат», они хотят в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями запретить ее использование», — сказал он.

Кроме этого посол России отметил, что Вашингтону также не нравятся российские подводные ядерные аппараты «Посейдон». При этом Антонов уточнил, что использование «Сарматов» США рассчитывают ограничить, а использование «Посейдонов» — запретить.

Также он рассказал, что заявления о запрете или ограничении использования указанных видов российского вооружения звучат на многочисленных встречах, включая представителей академических кругов.

В то же время, Антонов указал, что в данный момент США практически полностью оборвали свой диалог с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине с непредсказуемыми последствиями.