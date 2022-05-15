Чита, 15 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Денис Рысев в 2021 году значительно увеличил свои доходы. Если в 2020 году он заработал 1,5 миллиона рублей, то в 2021 году — уже 2,4 миллиона. Судя по декларации, опубликованной на сайте минэконома, в списке его собственности есть даже одномоторный самолёт ЕЭВС С-150. Также замминистра владеет жилым домом площадью более 200 квадратных метров. Там он живёт вместе с женой и несовершеннолетним ребёнком.

U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration Самолёт

При этом доход его жены за 2021 года вырос в 4,5 раза. Супруга замминистра в 2020 году заработала 54 тысячи рублей, а в 2021 году — 244 тысячи рублей. У неё в собственности 15 соток земли, квартира площадью 53 квадратных метра и два автомобиля — Mitsubishi Lancer и Kia Sorento.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам работы в 2021 году совокупный доход губернатора Алтайского края Виктора Томенко составил рекордные 85 306 417,02 рубля.

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