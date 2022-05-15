15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Бадмаев, , 10:43 — REGNUM Члены коммунистической партии Италии отказались извиниться за скандал с георгиевской лентой и буквой Z. Об этом с удивлением пишут итальянские СМИ, спровоцировавшие саму полемику по этому поводу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошедшем в честь Дня Победы и освобождения Европы от фашистского режима коммунисты вновь подняли тему происходящих сегодня событий на Украине. По их мнению, это ясно и открыто объявленная война НАТО против России, что вынудило Владимира Путина пойти на ответные действия по защите своей страны.

«Эта лента (георгиевская, прим. ИА REGNUM) — символ, который напоминает о победе Советского Союза над нацистской Германией», — отметил секретарь ИКП Мауро Альборези на вопрос, зачем они использовали её перед празднованием Победы.

При этом заявления коммунистов издание Il Giornale называет безумием. В ответ пользователи соцсетей призвали журналистов предоставить читателям самим определять, что есть безумие, а что нет.

«Безумие»? Наоборот, наконец-то что-то толковое от коммунистов!» — прокомментировал Паоло Б.

«Когда-то газеты писали новости, но в данном случае я вижу пропаганду, когда вы пишете, что это «коммунистическое безумие». Может быть, пусть читатель сам решит, безумие это или нет?» — добавил пользователь с ником Basta_Tasse.

«Но на этот раз они абсолютно правы. Путин только защищается. Пора сказать правду и прекратить это лицемерие», — считает Пьетро Дж.

«Я совсем не коммунист, но на этот раз вынужден с ними согласиться. Если бы Украина соблюдала Минские соглашения, всего этого, наверное, не было бы», — пишет Джованни Г.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не коммунист, но доля правды всё же есть. Если мой сосед хочет разместить в своём доме потенциальную угрозу для моей семьи, я постараюсь всячески противостоять этому, потому что защищаю свою семью, а глава государства обязан защищать свой народ. Я не считаю это безумием. Вы помните, когда американцы ушли с Кубы, а русские отправили туда корабли с ракетами? Американцы тогда едва не начали войну, после чего русские корабли развернулись. Нельзя было НАТО также поступить на Украине?» — рассуждает Клаудио Ф.

«База на Украине означает, что Америка получит право устанавливать на русскоязычной земле ядерные ракеты, направленные на Кремль. Это будет настолько близко, что Москва может не заметить начала войны. Поддерживая Украину, мы должны понимать, что целью Америки является окружение России, то есть мы выступаем за достижение стратегических целей США. Мы хотим позволить американским военным вместо того, чтобы сидеть дома, появиться на этой территории. Это всё равно, что поставить бензобак рядом с камином», — пишет Данило Б.

«Они защищаются от НАТО, которое Байден хочет использовать, чтобы окружить Россию и поглотить её. Я не испытываю симпатий к папе Франциску, но, когда он использовал термин «лай» НАТО против России, он, безусловно, обозначил недобросовестное поведение НАТО/США!» — отметил Марко Р.

«Что Путин лишь защищается, что войну спровоцировали США, мне кажется совершенно очевидным», — заключила Бруна Б.

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