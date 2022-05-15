Пхеньян, 15 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. КНДР зарегистрировали более 296 тыс. новых случаев заражения лихорадкой, передает ЦТАК. По данным Yonhap, в КНДР «лихорадкой» называют коронавирус — из-за отсутствия наборов тестирования для подтверждения инфекции.

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«По данным Национального управления по ЧС, с вечера 13 мая до 14 мая зарегистрировано 296 тыс. 180 новых случаев лихорадки, 252 тыс. 400 человек выздоровели, 15 — умерли», — отмечается в сообщении.

Всего число заразившихся составило 826 тыс. 020, из них 496 тыс. 030 — выздоровели, 325 тыс. 550 находятся на лечении, 42 — скончались.