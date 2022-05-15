Зимовниковский район, Ростовская область, 15 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В посёлке Зимовники Ростовской области состоялась церемония открытия памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооружённых конфликтов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru В Ростовской области открыли памятник участникам локальных войн

«В условиях проведения специальной военной операции [России на Украине] крайне важно понимать, что наши земляки всегда самоотверженно сражались за правду и за свободу. Это нравственное начало являлось одним из важнейших факторов наших побед. Дончане и сегодня мужественно показывают себя на полях сражений. Благодаря их самоотверженности и духу мы можем рассчитывать на скорейшее успешное завершение спецоперации», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Мемориал, расположенный у здания военного комиссариата, представляет собой БТР-70. Постамент выполнили воины-интернационалисты, проходившие службу в Афганистане. Памятник был установлен в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 его открытие было отложено.