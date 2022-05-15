Горно-Алтайск, , 08:39 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+9), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также зарегистрированы в Майминском, Шебалинском и Кош-Агачском района. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 280.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 661, в том числе 613 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 52, за весь период – 32 749», — добавили в штабе.