Симферополь, , 08:36 — REGNUM Решение о выходе из состава Украины должны принять украинские регионы, которые были освобождены от киевских боевиков в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Такое мнение 15 мая высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Георгий Мурадов. (сс) AlexMorgan007

«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурадов отметил, что признание Россией этих регионов открыло бы им путь для вступления в состав РФ и добавил, что Республика Крым ранее также этим путем воссоединилась с Россией.

В то же время, постпред Крыма указал, что, как он считает, до полного прекращения специальной военной операции ВС РФ по денацификации Украины референдумы в освобождённых регионах проводить рано.

«Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками», — пояснил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов.