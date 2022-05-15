Москва, 15 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил законопроекты, направленные на противодействие санкциям, которые вводятся недружественными странами в отношении России.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы», — уточнил Володин в телеграм-канале.

Отдельно он отметил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка страны — мера даст возможность сохранить рабочие места.

Еще один важный законопроект предусматривает возможность увеличить количество бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году, что позволит вырастить квалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны.

В числе приоритетных законопроектов — инициатива, направленный на обеспечение безопасности персональных данных, поддержку лизингополучателей, изменение понятия «соотечественник за рубежом», продление периода действия пониженных налоговых ставок, поправки в бюджетное законодательство.

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