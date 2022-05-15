Гори, Грузия, 15 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В городе Гори бродячая собака напала на ребёнка, сообщает 14 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Dineshraj Goomany Собака

Инцидент произошел в поселке Цмидацкали. Ребенок получил серьёзные укусы лица и из-за тяжести травм был доставлен в клинику, где ему была оказана соответствующая медицинская помощь.

В связи с инцидентом родитель ребёнка разместил пост в социальной сети и попросил убрать собаку со двора жилого дома для того, чтобы подобные случаи больше не повторились.