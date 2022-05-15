Вашингтон, , 08:32 — REGNUM США, возможно, переживают худший за полвека энергетический кризис. Об этом заявил глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.

Доллар США Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В разговоре с Fox News он отметил, что «цены на дизельное топливо и бензин находятся на рекордно высоком уровне, а запасы — на рекордно низком».

«И, откровенно говоря, все действия, которые они предпринимают, контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить эту проблему», — добавил Стюарт, подчеркнув, что, по его мнению, у администрации Байдена при этом нет стратегии выхода из кризиса.