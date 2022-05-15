Херсон, Украина, , 08:27 — REGNUM Произошедший в СИЗО Херсона бунт, при котором предполагалось бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе и дискредитации действующей военно-гражданской администрации, является спланированной, является спланированной акцией Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 15 мая заявил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной «Гурон». Куратором является Сипливый Андрей», — приводит его слова РИА Новости.

Также и. о. начальника СИЗО Херсона рассказал, что 11 мая ему пришла команда куратора СБУ выпустить из камер всех заключенных, в результате чего обстановка обострилась и начала выходить из-под контроля, и весь личный состав охраны изолятора был расставлен по периметру.

«После того, как осужденные начали приближаться к основному заграждению от них неоднократно потребовали прекратить противоправные действия и вернуться в камеры. После того как они начали штурмовать КПП номер 1, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный», — добавил он.

Кроме того, Гуряков отметил, что, когда ситуация стала выходить из-под контроля, он обратился за помощью к военному коменданту Херсона и затем в течение 10-15 минут в СИЗО прибыли российские правоохранители, после чего бунт удалось подавить.

При этом и. о. начальника СИЗО уточнил, что сотрудники СБУ оказывали на него давление «личного характера» для организации бунта, однако после начала бунта он понял, чем этом может окончиться для жителей Херсона.

«Кураторы прояснили, что это необходимо для того, чтобы осужденные вышли в город и начали устраивать массовые беспорядки, чтобы потом обвинить в этом Россию», — пояснил Гуряков, отметив, что в СИЗО находится свыше 280 заключенных, включая осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«В других учреждениях планировались подобные мероприятия. Не только в следственном изоляторе, но и в других учреждениях», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что 11 мая (в среду) заключенные в следственном изоляторе в городе Херсоне подняли бунт и попытались бежать в город. Беспорядки были подавлены украинскими сотрудниками СИЗО и сотрудниками военной полиции России.