Владивосток, , 08:26 — REGNUM Женщина, облившая краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге (резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны) во Владивостоке, задержана. Об этом 15 мая сообщили в СК РФ.

Рихард Зорге

«Задержана 39-летняя жительница Владивостока. В ходе расследования восстановлена хронология событий, в том числе маршрут ее следования до и после совершения преступных деяний», — отмечается в сообщении.

В квартире подозреваемой проведен обыск, где изъяли одежду, краску и другие предметы, имеющие значение для расследования дела.

По данным приморского отделения «Единой России», местные жители накануне Дня Победы сообщили о том, что постамент памятник Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили.

Возбуждено уголовное дело о вандализме.