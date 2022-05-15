Чита, 15 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 15 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 496 (+23 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Вместе с тем 165 591 пациент (+31 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв составляет 2673 человека (+1 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 22 человека находится в тяжелом состоянии (+2 за сутки), двое (0 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 340 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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