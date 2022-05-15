Донецк, , 08:22 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:07 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм. 08:18 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм.», — отмечается в сообщении.

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