Москва, , 08:20 — REGNUM Наиболее опасным вредоносным программным обеспечением для смартфонов и других гаджетов являются программы майнеры, используемые мошенниками для добычи криптовалют. Об этом рассказала центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая агентству «Прайм».

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Специалист по кибербезопасности объяснила, что программы майнеры полностью загружают вычислительные мощности электронных устройств. Это не только сильно замедляет скорость работы, но и может привести к быстрому выходу устройства из строя.

Рудая добавила, что для защиты от вредоносных программ следует проявлять бдительность при загрузке любого программного обеспечения. Эксперт порекомендовала загружать мобильные приложения только с официальных источников, таких как сайты разработчиков или компаний.

Также специалист посоветовала внимательно относиться к расширениям, устанавливаемым для веб-браузеров. Дополнительно эксперт порекомендовала своевременно обновлять операционную систему на устройстве и удалять неиспользуемые приложения.