Иркутск, 15 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Иркутской области за минувшие сутки, 14 мая, ликвидирован 21 лесной пожар на общей площади 2795,3 га. В локализованном состоянии — девять (1970,6 га). В процессе локализации — 12 на площади 308,2 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

38.mchs.gov.ru Пожар в Иркутской области

Отмечается также, что лесопожарную обстановку мониторили 12 самолетов. На доставке пожарных-десантников работал вертолет Ми-8. Ещё один Ми-8 МЧС России участвовал в тушении лесных пожаров. Он совершил 18 сбросов воды (54 тонны), обработал 800 метров кромки огня. Общий налет всех воздушных судов за сутки — 53 часа 30 минут.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, сообщаюсь, что за сутки в Иркутской области было ликвидировано 15 пожаров на общей площади 757,8 га.

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