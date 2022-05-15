Тбилиси, 15 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Лидер парламентского большинства и вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский был обвинён в покровительстве авиабизнесу, принадлежащему его близкому другу, сообщает 14 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

Журналистами установлено, что правительство Грузии платит большие деньги частной компании, принадлежащей Амирану Манджавидзе, другу Вольского, несмотря на то, что контракт был однажды уже расторгнут из-за нарушения условий и внесён поэтому в «чёрный список», компания продолжает оставаться монополистом на рынке.

Также выясняется, что в компании, которой правительство Грузии выплачивает более половины стоимости билета за перевозку одного пассажира с аэродрома Натахтари, жена Вольского работает на руководящей должности.

Оказывается, с 2014 года правительство подписало контракт на 75 миллионов лари ($24,7 млн.) с компанией друга Георгия Вольского. В 2018 году Союз аэропортов подписал соглашение Ak-Air Georgia на сумму более 49 миллионов лари ($16 млн.).

До получения миллионов у компании близкого друга Вольского были проблемы, но, предположительно правительство продолжает давать ему большие деньги через лоббистскую деятельность члена парламента. Вот факты: с 2014 года Объединение аэропортов Грузии выделило более 70 миллионов лари на развитие внутренних рейсов. За восемь месяцев 2017 года компания друга Вольского Serviceair выиграла три тендера почти на 11 миллионов лари ($3,6 млн.). Serviceair написала заказчику, что не сможет предоставить услугу по цене, указанной в контракте, что Объединение аэропортов расценило как нарушение обязательства и расторгло контракт. На компанию был наложен штраф в размере 150 тысяч лари ($49 тыс.), а Serviceir была лишена права участвовать в государственных закупках на один год.

Люди из окружения Вольского рассказали журналистам, что проблемы Амирана Манджавидзе были решены Вольским. Через несколько месяцев Манджавидзе основывает новую компанию Ak-Air Georgia и подписывает соглашение на 3 миллиона 200 тысяч лари ($1,05 млн.) по упрощенным правилам.