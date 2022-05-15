Сеул, 15 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Предложение провести переговоры с целью оказания помощи в борьбе с COVID-19 планируют сделать власти Южной Кореи властям КНДР. Об этом 15 мая сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным агентства, полученным от высокопоставленного источника в правительстве Южной Кореи, в настоящее время активно изучается возможность официально предложить Северной Корее провести рабочую встречу в начале предстоящей недели. Планируется после консультаций с министерствами направить Пхеньяну официальное предложение о переговорах.

Напомним, 12 мая власти Северной Корее сообщили о вспышке «неизвестной лихорадки» на территории страны. В связи с этим состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Глава КНДР дал указание объявить локдаун во всех городах и уездах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17,4 тысячи новых случаев заболевания «неизвестной лихорадкой», которые были выявлены в КНДР за сутки.