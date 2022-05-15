Москва, 15 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 120 природных пожаров за сутки потушили лесопожарные службы в России. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе авиалесоохраны.

Wikipedia.org Природный пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 мая в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 гектаров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 15 мая в России бушевали 129 лесных пожаров на площади 19 657 га, с которыми активно боролись. При этом наибольшая площадь горения была выявлена в Красноярском крае. Сейчас там действуют 36 пожаров на площади 7983 га.