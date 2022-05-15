Киев, , 08:21 — REGNUM Администрация следственного изолятора города Херсона могла обратиться к уголовным авторитетам с требованием поддержать бунт в этом учреждении. Об этом 15 мая сообщили РИА Новости заключенные.

Камера СИЗО Richard Bistrong

«Администрация потребовала поддержать бунт. Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться. Он (начальник СИЗО) сказал, что вопрос улажен и ничего не будет, а сами открыли «неблагополучную массу», которые начали передвигаться по территории», — приводит информационное агентство слова заключенного.

По словам другого заключенного, сотрудники следственного изолятора, которые обеспечивали безопасность, открыли камеры, в том числе в которых находились женщины, и покинули место службы.

«Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Это была провокация. Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло», — приводит агентство слова заключенного.

Ранее СМИ сообщили о том, что исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал о том, являлся агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт в этом учреждении, в результате которого заключенные могли бы совершить побег и дестабилизировать ситуацию в городе для дискредитации действующий военно-гражданской администрации. Когда Гуряков понял, что около 280 заключенных могут убежать в город, он обратился за помощью в военную комендатуру. Ситуация была стабилизирована совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции России.

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