Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Большинство стран отказались выступить против России и примкнуть к США из-за «дефектной демократии» самой Америки, об этом написало издание Foreign Policy, сообщили «Известия».

Джозеф Байден DonkeyHotey

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Автор статьи Майкл Хирш проанализировал реакцию лидеров АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), которые придерживаются нейтралитета по украинскому вопросу.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, — Соединенные Штаты — представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», — говорится в статье.

При этом отмечается, что не сработала попытка США выдать конфликт на Украине за «битву демократии с автократией».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на прошедшем саммите так и не получили от президента США Джо Байдена ответов на актуальные вопросы, а сам форум эксперты назвали «встречей упущенных возможностей», пишет со ссылкой на газету The Straits Times ТАСС.