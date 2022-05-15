Вашингтон, , 07:51 — REGNUM В результате стрельбы в супермаркете города Буффало в американском штате Нью-Йорк погибло больше американцев, чем за 18 месяцев в Афганистане во время президентства Дональда Трампа. Такое заявление сделал сам Трамп 14 мая, комментируя произошедшую трагедию, выступление политика транслировал ряд телеканалов в США.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Произошедшее в Буффало Трамп назвал трагедией, в результате которой погибло множество людей, и заметил, что за те 18 месяцев в Афганистане, пока он был на посту главы государства, там не погиб ни один американец.

По словам Трампа, он лично общался с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и просил их не убивать американских военных. Все просьбы, как уверяет Трамп, выполнялись.

Напомним, в результате стрельбы в городе Буффало погибли десять человек, пострадали 13. Как минимум трое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Обвинения в стрельбе предъявлены 18-летнему мужчине, мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден указал на важность борьбы с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в свете трагедии в Буффало.

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