Тбилиси, 17 мая, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Супруга премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Нунука Тамазашвили практически не ведёт никакой общественной деятельности, сообщает 14 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Gov.ge Нунука Тамазашвили и Ираклий Гарибашвили голосуют на избирательном участке

Журналисты задались вопросом: «В то время, как «первая леди» США находится на Украине, «первая леди» Польши отвозит украинских детей в европейские клиники на собственном самолёте, что сделала «первая леди» Грузии Нунука Тамазашвили, чтобы помочь украинским детям, находящимся в Грузии?!»

Она никогда не появляется на публике, никто не помнит её деятельности по актуальным для Грузии вопросам, заявляет телеканал. Когда женщины со всего мира «борются за украинских детей, лишенных мира», жена премьер-министра не ответила ни на один из вопросов журналистов «о какой-либо форме солидарности с украинским народом».

Напомним, что супруга грузинского премьер-министра является дочерью генерала полиции Тамаза Тамазашвили, арестованного во время президентства Михаила Саакашвили.