Краснодар, , 07:52 — REGNUM Отели Крыма и Краснодарского края начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников. Об этом 15 мая сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей отрасли.

Отель, звезды

Сообщается, что скидки составляют до 30% в зависимости от объекта размещения.

«Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — сообщает агентство.

Отмечается, что снижением цен отельеры пытаются спасти сезон, поскольку они не увидели ажиотажного спроса на летний отдых в Туапсе, Анапе, Сочи, где воздушная гавань открыта.

«Дело в том, что период майских праздников относится к высокому сезону и по популярности уступает только новогодним праздникам и августовским заездам. Соответственно, на периоды пикового спроса цены на услуги, в том числе на размещение в отелях и авиаперелеты, повышаются, а после праздников снижаются. По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться», — приводит информационное агентство сообщение туроператора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Ставропольского края рассчитывают на существенный рост турпотока в высокий курортный сезон 2022 года.