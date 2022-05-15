Изюм, , 14:38 — REGNUM На территории Восточной Украины был убит очередной грузинский наёмник, сообщает 15 мая грузинский телеканал «Формула».

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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Боевик погиб вблизи города Изюм Харьковской области. О его гибели сообщил друг семьи.

Несколько сотен грузинских наёмников воюют на Украине с самых первых дней специальной военной операции. Первый поток боевиков отправился из Грузии на Украину в начале марта. Они были зачислены в разные батальоны и участвуют в боевых действиях на линии фронта. По данным на сегодняшний день, было убито 10 грузинских боевиков: Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Бахва Чикобава, Давид Гобеджишвили, Давид Менабдишвили, Николай Шанава, Аркадий Касрадзе, Алик Цаава, Заза Бицадзе, Тато Бигвава.

А с 2014 по 2022 в боевых действиях на Украине погибло ещё шесть грузинских наёмников.