Тбилиси, 15 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В грузинском регионе Квемо-Картли вечером 14 мая произошло сильное землетрясение, сообщает inforustavi. ge.

aitoff Землетрясение

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Института наук о Земле Грузии землетрясение магнитудой 4,5 (ML) произошло в 21:14 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от деревни Самеба. Толчки ощущались и в Тбилиси. Сведения о разрушениях и жертвах пока не поступали.