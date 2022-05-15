Москва, 15 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Облачная погода с кратковременными дождями, а местами и с грозами, ожидается 15 мая в Москве. Информацию об этом разместил на своём сайте Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице в дождливую погоду

Жителей Москвы в воскресенье, 15 мая, ожидает облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха днём составит +14…+16 градусов. Ночью будет прохладнее, +7…+9 градусов, погода сохранится облачная, местами снова пройдут дожди.

Ветер будет дуть преимущественно западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется 739 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве ожидается аномальное похолодание с 16 мая, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса.