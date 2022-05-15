Томск, 15 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Пожар в административном здании в городе Томска ликвидирован. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Пожар в административном здании в Екатеринбурге

Сообщатся, что 15 мая в 04:31 по местному времени огнеборцы получили информацию о возгорании в административном здании по ул. Мостовая, 32.

Отмечается, что на момент прибытия огнеборцев горела крыша здания. В ликвидации пожара были задействованы 83 человека и 31 единица техники. Вскоре спасатели локализовали огонь на площади 2500 кв. метров.

К счастью обошлось без погибших и пострадавших.