Париж, , 07:16 — REGNUM 42 следователя могут направить на Украину на следующей неделе. Об этом сообщил 14 мая прокурор международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью французской газете Le Monde.

Два офицера итальянской армии наставничают над офицерами украинской армии Nara.getarchive.net

«Это крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое моим офисом. Тридцать из них были прикомандированы правительством Нидерландов, включая судмедэкспертов и аналитиков», ­– приводит издание слова прокурора.

Хан подчеркнул, что необходимо найти факты и установить истину.

«Меня не волнует, будет ли правосудие вершить МУС или национальные власти. Главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение. И я очень рад работать с украинскими властями», — сообщил прокурор.

Он отметил, что у международного уголовного суда есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Украиной и Литвой.

«Мы сможем получить доступ к общим документам. Со своей стороны, мы не собираемся делиться всеми нашими документами, потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с каждой стороны или нерегулярные армии», — приводит издание слова прокурора.