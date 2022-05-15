Вашингтон, 15 мая, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Обвинение в нарушении соглашения о неразглашении информации было предъявлено юристами компании Twitter миллиардеру и основателю компании SpaceX Илону Маску. Об этом 14 мая сообщил сам Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) jdlasica Илон Маск

По словам Маска, ему позвонили юристы Twitter, чтобы «пожаловаться» на нарушением им соглашения о неразглашении информации. При этом Маск уточнил, что размер выборки для проверки на ботов составил 100 учётных записей.

«Это действительно произошло», — добавил Маск.

Напомним, Маск заявил о приостановке покупки Twitter до тех пор, пока его команда не проверит 100 случайных аккаунтов в одноименной социальной сети, чтобы среди них выявить фальшивые. Маск хочет проверить оценку компании, согласно которой спам-аккаунты и фейковые учётные записи составляют менее 5% от общего числа пользователей соцсети.

Дата окончательного завершения сделки по Twitter назначена на октябрь 2022 года.