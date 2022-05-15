Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Бывший руководитель грузинской военной разведки Ираклий Курасбедиани призвал власти Грузии передать Украине состоящие на вооружении ВВС Грузии штурмовики Су-25, сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Штурмовик Су-25KM Scorpion ВВС Грузии tam tbilaviamsheni

По словам Курасбедиани, Грузия не сможет использовать эти самолёты в случае опасности. Поэтому для того, чтобы выразить политическую поддержку Украине, необходимо передать ей эти Су-25. Курасбедиани считает, что от передачи штурмовиков Украине Грузия получит «больше дивидендов от наших партнеров, в том числе и по вооружению».

В свою очередь, грузинские власти считают, оппозиция пытается втянуть Грузию в войну.