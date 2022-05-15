Оренбург, 15 мая, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области 64-летнего рыбака задержали за незаконную рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Free-Photos Рыбалка

Установлено, что на Ириклинском водохранилище он ловил рыбу сетью. Его добычей стали 14 особей плотвы и четыре окуня. Теперь ему грозит два года лишения свободы.

По аналогичной статье завели уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Оренбурга. Из реки Урал сетью он поймал 100 карасей, 33 леща, 32 судака и одного жереха.