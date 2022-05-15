Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Мнением о стрельбе в общественных местах в США поделился российский сенатор Алексей Пушков, комментируя стрельбу в супермаркете города Буффало (американский штат Нью-Йорк). Комментарий по данной теме он опубликовал 15 мая в своем телеграм-канале.

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«Еще одна ставшая неотъемлемой сторона «американского образа жизни», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 мая мужчина устроил стрельбу в супермаркете города Буффало. По предварительной информации, несколько человек обвиняемый убил на стоянке, после этого вошёл в супермаркет и открыл стрельбу по людям. Всего в результате стрельбы погибло десять человек.

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