Вашингтон, 15 мая, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Мнением о стрельбе в общественных местах в США поделился российский сенатор Алексей Пушков, комментируя стрельбу в супермаркете города Буффало (американский штат Нью-Йорк). Комментарий по данной теме он опубликовал 15 мая в своем телеграм-канале.

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«Еще одна ставшая неотъемлемой сторона «американского образа жизни», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 мая мужчина устроил стрельбу в супермаркете города Буффало. По предварительной информации, несколько человек обвиняемый убил на стоянке, после этого вошёл в супермаркет и открыл стрельбу по людям. Всего в результате стрельбы погибло десять человек.