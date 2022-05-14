Екатеринбург, 14 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В природный парк «Оленьи Ручьи» из екатеринбурга начал курсировать рельсовый автобус. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Новый эко-маршрут будет действовать по 22 октября. Рельсовый автобус «Орлан» будет курсировать по праздничным и выходным дням в рамках экскурсионного тура. Пока состав насчитывает два вагона.

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин считает, что маршрут будет востребованным. По его словам, ежегодно парк «Оленьи ручьи» посещают 120 тыс. человек, но теперь турпоток может возрасти.