Москва, , 05:44 — REGNUM Посол РФ в Германии Сергей Нечаев уверен, что эмбарго на импорт российского газа является политическим заказом и надеется, что к проекту газопровода «Северный поток — 2» ещё вернутся со временем, об этом он заявил в эфире телеканал «Соловьев LIVE», пишут «Известия».

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

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«Придет время вернуться к этому проекту. По крайней мере, я на это надеюсь», — сказал посол.

Газопровод «Северный поток — 2» технически полностью завершён и готов в любой момент начать поставки в Германию. Но, как отметил Сергей Нечаев, этому мешает политический заказ на запрет импорта газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в свете проведения Россией специальной операции на Украине можно считать проект «Северный поток — 2» мёртвым. Об этом 11 мая на брифинге заявила представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн.