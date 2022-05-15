Киев, 15 мая, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Бунт в следственном изоляторе города Херсона организовала служба безопасности Украины для дестабилизации ситуации в городе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника этого следственного изолятора Игорь Гуряков в интервью корреспондентам РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», — заявил Гуряков.

Он также сообщил, что сотрудники СБУ оказывали на него давление для его участия в организации беспорядков в СИЗО.

«Кураторы прояснили, что это необходимо для того, чтобы осужденные вышли в город и начали устраивать массовые беспорядки, чтобы потом обвинить в этом Россию», — пояснил исполняющий обязанности начальника СИЗО, отметив, что в камерах находятся свыше 280 заключенных, включая тех, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«В других учреждениях планировались подобные мероприятия. Не только в следственном изоляторе, но и в других учреждениях», — добавил Гуряков.

По его словам, после того как ситуация стала выходить из-под контроля, он решил запросить помощь у военного коменданта города.

Ранее источник в российском силовом ведомстве сообщил РИА Новости о том, что 11 мая (в среду) заключенные в следственном изоляторе в городе Херсоне подняли бунт и попытались бежать в город. Беспорядки подавили украинские сотрудники СИЗО и сотрудники военной полиции России.