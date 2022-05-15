Тбилиси, , 14:23 — REGNUM В ближайшие дни будет вынесено судебное решение по делу главы грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии. Об этом телеканал сообщил 14 мая.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья огласит решение по делу Гварамии в понедельник, 16 мая. Судебное заседание было назначено в Тбилисском городском суде на 10 утра.

Последнее заседание состоялось 11 мая, где Гварамия воспользовался правом выступить с заключительной речью и обратился к судье, после чего судья Лаша Чхиквадзе удалился на совещание.

Гварамия обвиняется прокуратурой в «злоупотреблении властью против законных интересов телеканала «Рустави-2» и присвоении с использованием служебного положения крупной суммы денег, принадлежащих телеканалу», в период, когда он был директором «Рустави-2». Вместе с ним обвиняются еще два человека — Каха Дамения и Зураб Яшвили.