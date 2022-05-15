Тбилиси, 15 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В ближайшие дни будет вынесено судебное решение по делу главы грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии. Об этом телеканал сообщил 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Судья огласит решение по делу Гварамии в понедельник, 16 мая. Судебное заседание было назначено в Тбилисском городском суде на 10 утра.

Последнее заседание состоялось 11 мая, где Гварамия воспользовался правом выступить с заключительной речью и обратился к судье, после чего судья Лаша Чхиквадзе удалился на совещание.

Гварамия обвиняется прокуратурой в «злоупотреблении властью против законных интересов телеканала «Рустави-2» и присвоении с использованием служебного положения крупной суммы денег, принадлежащих телеканалу», в период, когда он был директором «Рустави-2». Вместе с ним обвиняются еще два человека — Каха Дамения и Зураб Яшвили.