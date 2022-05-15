Пхеньян, , 04:55 — REGNUM В КНДР за последние 24 часа жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек, сообщило данные по состоянию на 18:00 14 мая Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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За сутки в стране зарегистрировано 296 тыс. пациентов с повышенной температурой. Справились с болезнью за это же время 252 400 жителей КНДР.

Всего с начала пандемии инфицировались коронавирусом 820 620 человек. Из них продолжают лечиться ещё более 324,5 тыс. пациентов.

Общее число умерших от COVID-19 в КНДР составляет 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость COVID-19 в мире снова начала расти. Об этом 15 мая написал ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.