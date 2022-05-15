Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Ушел из жизни 24-летний американский рэп-исполнитель Lil Keed. Об этом сообщил 14 мая брат умершего исполнителя Lil Gotit на своей странице в социальной сети.

Траурный цветок ThomasWolter

«Не могу поверить, что я видел, как ты умер сегодня, братан, я плакал и не мог остановиться. Я знаю, что бы ты хотел, чем бы я занимался. Все это очень тяжело для мамы, папы, наших братьев», — сообщил Gotit.

Что стало причиной смерти не сообщается.

Известно, что настоящее имя Lil Keed — Ракхид Рендер. Он выпустил несколько музыкальных альбомов.