Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе согласился со словами советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что Грузия не сможет с помощью силы занять Южную Осетию, сообщает 14 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Алексей Арестович President.gov.ua

«На самом деле мы не собираемся развязывать новую кровавую войну с абхазами и осетинами. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать любой эскалации. Конечно, это в национальных интересах нашего государства, и, конечно, мы будем действовать в соответствии с этими интересами», — заявил Кобахидзе.

Таким образом Кобахидзе отреагировал на слова Арестовича о невозможности для Грузии занять Цхинвал с помощью силы. Кобахидзе сказал, что оценка, высказанная Арестовичем, является первой правильной оценкой, прозвучавшей из его уст.