Буффало, США, 15 мая, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Аккаунт мужчины, стрелявшего по людям в супермаркете в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк, заблокировал видеостриминговый сервис Twitch, в котором стрелок вёл прямую трансляцию с места стрельбы. Об этом сказано в распространённом 14 мая заявлении руководства сервиса.

U.S. Department of Defense Стрельба

В заявлении сказано о приостановке действия аккаунта на неограниченный срок. Кроме того, руководство обещает предпринять все возможные действия, чтобы пресечь распространение видеозаписи и с этой целью осуществляет мониторинг других аккаунтов.

Напомни, в американском городе Буффало в результате стрельбы, которую устроил мужчина в местном супермаркете, погибли десять человек. Ещё 13 человек получили ранения, трое из них, по словам медиков, госпитализированы в критическом состоянии. При этом уточняется, что стрелявший вёл прямую трансляцию своих действий в Twitch.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате стрельбы в американском городе Буффало.