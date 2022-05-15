Москва, , 04:38 — REGNUM Санкционная война Запада против Российской Федерации уже привела к глобальной дестабилизации рынка энергоресурсов и продовольствия. Об этом 15 мая сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Алексей Пушков ru.m.wikipedia.org

«И это — во многом неожиданное для самого Запада следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — сообщил сенатор, подчеркнув, что в ходе борьбы с Россией, западный альянс до сих пор не осознал, что экономическая глобализация является феноменом объективным, она имеет и не контролируемую США и «большой семеркой» сторону.

Пушков сообщил, что если нарушают ее логику, то она за это наказывает.

«Уже ясно и то, что, если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что страны G7 пообещали расширить экономические санкции против России.